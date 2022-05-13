В Вологде 60-летнего мужчину сбил поезд

В Вологде недалеко от тоннеля на улице Конева нашли тело мужчины, сбитого поездом.

Сообщение об обнаружении поступило в полицию 13 мая около 5:00. Выяснилось, что потерпевший — 60-летний местный житель.

«Мужчина пересекал железнодорожное полотно в непредназначенном для этого месте, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено родственникам пострадавшего», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

По факту гибели мужчины проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.