ДТП, пожары, Интернет: в Вологодской области сформулировали основные угрозы детской безопасности

В Вологодской области принята Концепция безопасности детства. Об этом заявила детский омбудсмен Ольга Смирнова.

Она пояснила, что в ходе работы над концепцией собирались группы экспертов, которые разрабатывали каждое профилактическое направление.

В результате были сформулированы основные угрозы детской безопасности и меры по их профилактике. Это дорожно-транспортные происшествия, гибель детей не пожарах, водных объектах, выпадение из окон, преступления в отношении несовершеннолетних, угрозы сети Интернет, некачественное питание, опасная социальная инфраструктура, детская безнадзорность, вовлечение детей в терроризм и экстремизм.

Концепция рассмотрена и утверждена на заседании Областной комиссии по делам несовершеннолетних и и защите их прав. Для ее реализации органы исполнительной власти области, местного самоуправления должны разработать конкретные планы работы, мероприятия по обеспечению детской безопасности. Итогом работы должно стать снижение детской гибели и травматизма, уменьшение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, обеспечение психологической безопасности несовершеннолетних.