Жители Вологодской области могут получить дополнительное образование в ИТ-сфере бесплатно или со скидкой, сообщают в региональном правительстве.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» продолжается набор на обучение по проекту «Цифровые профессии», благодаря которому жителям всех регионов России, в том числе и вологжанам старше 16 лет, можно получить дополнительное ИТ-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно.

Обучение доступно для льготных категорий граждан:

— полностью бесплатно пройти обучение могут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости;

— со скидкой в 75% — безработные, которые не стоят на учете в центре занятости; родители с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону;

— со скидкой в 50% — родители с детьми до 3-х лет с зарплатой выше средней по региону, студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей; сотрудники бюджетных организаций, проработавшие в них не менее 6 месяцев и граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Для пользователей уже доступно 55 курсов, на которых можно обучиться не только профессиям в ИТ-сфере, но и получить профессию по смежным специальностям, таким как продуктовый и системный аналитик, бизнес-архитектор, веб–дизайнер, управление финансами стартапов и другие.

Обучение проходит в онлайн-формате, продолжительность — от 250 академических часов. Слушателям курсов, успешно завершившим обучение, выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Записаться на учебу можно на портале Госуслуг . Для этого необходимо выбрать программу на странице проекта, заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах и отправить заявку.