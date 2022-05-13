Более половины поверхностных вод в Вологодской области относятся к категории «грязных»

Департамент природных ресурсов и окружающей среды Вологодской области опубликовал отчет о своей деятельности. Там приведена оценка качества поверхностных вод за 2021 год по комплексному показателю «Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды".

Данные показатели говорят о том, что в 52,2 % пунктах наблюдений вода относится к 3 классу качества воды (категория «загрязненная»), в 45,6 % - к 4 классу (категория «грязная»), в 2,2 % - к 5 классу (категория «экстремально грязная», р. Пельшма).

При этом по сравнению с 2020 годом отмечено уменьшение числа водных объектов, отнесенных к 3 классу качества воды с одновременным переходом их в 4 и 5 классы качества. Снижение качества поверхностных вод в 2021 году по отношению к 2020 году связано, прежде всего, с климатическими особенностями 2021 года, поясняется в отчете. Это связывают с низкой водностью летней межени и дождевыми паводками в осенний период. А

Качество воды в водных объектах области во многом объясняется природным происхождением и фоновым характером повышенного содержания в поверхностных водах железа, меди и цинка, а также химического потребления кислорода. Антропогенная составляющая загрязнения четко прослеживается реках Пельшма, Кошта и Вологда.

Наиболее чистыми водоемами являются Молога, Кубена, Лежа, Кема, Кичменьга, Юг, Двиница, Куность, Старая Тотьма, Андома, Андога, Чагодоща и Шекнинское водохранилище