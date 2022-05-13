Роскачество: из-за санкций более 30% отечественных вин будет разливаться в бутылку с винтовой пробкой

В Роскачестве заявили, что в 2022-23 годах более 30% отечественных вин будет разливаться в бутылку с винтовой пробкой из-за санкций ЕС.

«Эксперты обсуждают возможные проблемы с комплектующими для российского виноделия. Из-за очередного пакета санкций ЕС приостановлены поставки винной пробки из Испании и Португалии — основных стран. В то же время Россия является крупнейшим производителем алюминия и производит собственную винтовую пробку из этого металла», — сообщают в ведомстве.

Там задались вопросом, готов ли российский покупатель приобретать вино с такой пробкой, и как этот вид укупорки влияет на качество вина.

Эксперты Роскачества выяснили, что винтовая пробка занимает второе место в мире по популярности после классической корковой. Пробкой из коры пробкового дуба, который растёт в основном на иберийском полуострове, вино укупоривают уже не первое столетие, но у «винта» есть и ряд своих очевидных преимуществ. Ему не нужен штопор, он защищает от корковой болезни, такую пробку легко закрыть и открыть, и ей не нужен дополнительный колпачок.

«В первую очередь, преимущества вин с винтовой пробкой оценили производители легких белых и розовых вин. На сегодняшний день, большая часть белых вин Германии, Австрии, Новой Зеландии, за исключением самых дорогих позиций, предназначенных для коллекционной выдержки, укупориваются „винтом“. Но это не значит, что винтовая пробка не подходит для красных вин. На полках легко встретить недорогие красные вина из стран Нового Света — Чили, Аргентины, ЮАР с винтовой пробкой. Этот вид укупорки лучше всего подходит для вин, предназначение которых — быть выпитыми молодыми», — говорят в Роскачестве.

При этом там отмечают, что в России винтовая пробка приживается плохо из-за консерватизма российского потребителя.

«Российский потребитель достаточно консервативен в винном потреблении», — считает Директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. — «Старшее поколение привыкло к классическому штопору, хлопку пробки, а винтовая пробка скорее воспринималась как атрибут безалкогольных напитков или водки, а если и вина, то самого дешёвого. Также сомнение у покупателей вызывало влияние металлической укупорки на качество вина. Рыночная практика показала, винт как синоним дешёвого вина — это миф. Среди импортных вин, которые укупориваются винтовой пробкой, встречаются позиции стоимостью от 3 тыс. и выше и даже российские премиальные винодельни, такие как „Имение Сикоры“, сейчас укупоривают винтовой пробкой вина, которые предназначены для продаж в ресторанах».

При этом эксперты отмечают, что качество вин от винтовой пробки не пострадает. Об этом говорят результаты исследования «Винный гид России» Роскачества, в котором проверяются на качество вина с розничной ценой до 1000 рублей.

Исследование показало, что по сравнению с 2020 годом распространённость в розничной торговле российских вин с винтовой укупоркой увеличилась в 2021 году в 4 раза, чаще всего «винт» встречается в укупорке розовых вин — 19,5% от общего числа исследованных в 2021 году вин. На втором месте по распространённости винтовой укупорки в России оказались красные вина — 11,2% в выборке и лишь на третьем месте белые вина с винтовой пробкой — 9,2% от общего числа образцов. Ни в одной из исследованных групп вина с винтовой пробкой не вошли в нижнюю часть списка позиций с самыми низкими оценками. Из общего количества вин, укупоренных винтовой пробкой — 49 образцов, 43 позиции соответствовали повышенному стандарту Роскачества, остальные лишь немного недотянули до этого уровня. Чуть ниже других оказалось качество полусладких красных вин, укупоренных винтовой пробкой.

По прогнозу экспертов «Винного гида России» Роскачества, в 2022-23 годах более 30% отечественных вин будет разливаться в бутылку с винтовой пробкой. Для этого потребуется поменять тип бутылки и оснастить производство дополнительным оборудованием, мощностей для производства самой пробки из алюминия в стране достаточно.