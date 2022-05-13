Пять тысяч за хэштег: вологодский активист получил штраф за пост в ВК

13.05.2022 [Политика]

Наталья Рюмина

Вологодского активиста Сергея Городишенина оштрафовали за использование хэштега партии КПРФ к его публикации в ВК. 

«На меня подали в суд за информационный пост, размещенный у меня на страничке для моих друзей, — о том, что я зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по такому-то округу в таких-то районах области», — пишет Сергей.

23 июля активист разместил у себя на странице Вконтакте пост о том, что он баллотируется в депутаты законодательного собрания Вологодской области. На то время, когда был опубликован пост, председатель территориальной избирательной комиссии Бабушкинского муниципального района Ольга Климова нарушений в посте не нашла, замечаний в ходе предвыборной кампании Сергею Городишенину никто не делал.

26 июля Сергей был зарегистрирован в областной список кандидатов в депутаты ЗСО от партии КПРФ.

19 сентября прошлого года выборы состоялись. Сергей не прошел в депутаты, а 24 ноября в избирательную комиссию Вологодской области была подана жалоба о нарушении законодательства о выборах от Павла Максимова. 

Признаки агитации

В ней Максимов пояснил, что 19 сентября 2021 года были назначены выборы депутатов Законодательного собрания Вологодской области. 26 июля 2021 года был зарегистрирован областной список кандидатов. В региональной группе по Никольскому одномандатному избирательному округу № 15 первым номером в списке от КПРФ числился Сергей Городишенин, который летом разместил у себя на странице пост о своем выдвижении, сопроводив его хэштегом КПРФ, чем нарушил закон.

По мнению жалующегося, Сергей должен был уведомить избирательную комиссию об агитации, а также указать наименование, юридический адрес партии и так далее. 

Сергей же уверен, что пост носил личный характер, а хэштег указывал не принадлежность к партии, а являлся навигационным средством. 

Протокол на пост был составлен 8 февраля 2022 года. Там сказано, что Сергей распространил запись в поддержку партии КПРФ, которая согласно ответу Избирательной комиссии имеет признаки агитационных материалов, что нарушает требования федерального законодательства. По мнению УМВД Городишенин совершил административное правонарушение, за которое установлена ответственность административным кодексом РФ.

В итоге Сергея оштрафовали на 5000 рублей. 

«Когда заявление было подано, член Облизбиркома с правом решающего голоса, от сами знаете какой партии Шляпаков Олег Николаевич сразу увидел в моем посте якобы нарушение — „агитацию за Коммунистическую партию Российской Федерации“. Напомню, что с точки зрения закона, агитация — это призыв голосовать или не голосовать за партию или кандидата в предвыборный период. В моей информации, конечно, никакой агитации не было, я просто сообщил людям, что выдвинулся, а также предложил прийти на выборы и отдать свой голос, руководствуясь здравым смыслом. Между прочим в день регистрации очень много кандидатов делали такие информационные посты, но претензия была только ко мне», — сообщает Сергей.

Он пояснил, что в суде оказалось, что основная претензия — к хэштэгу КПРФ, размещенному в конце поста.

«Именно его судья Колодезный Александр Васильевич посчитал агитацией, хотя я пытался объяснить, что хэштег — это поисковой запрос, его где только ни ставят. Не уверен, что слушавшие меня вообще понимали, о чем идет речь в силу недостаточных знаний о технологиях социальных сетей, поэтому исход оказался вполне закономерным», — заключил Сергей Городишенин.

Он не признает свою вину и считает, что это дело это не только абсурдное, но и сугубо политическое.

Тэги: штрафы, агитация

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