Коммерсантъ: сборы российских кинотеатров в апреле упали на 54%

13.05.2022 [Общество]

Падение сборов российских кинотеатров в апреле составило 54% против 44% в марте, следует из данных Ассоциации владельцев кинотеатров. Сообщает Коммерсантъ.

Так в апреле этого года, на фоне отмены иностранных фильмов в кино пришло вдвое меньше зрителей, чем год назад. В мае киносети ожидают еще большего провала.

По данными Ассоциации владельцев кинотеатров о показателях российского рынка за апрель — второй месяц, когда нет премьер голливудских киностудий Warner Bros., Walt Disney, Sony падение кассовых сборов усиливается. Если в марте оно составляло 44% (2,13 млрд руб. против 3,8 млрд руб. в марте 2021 года), то в апреле — уже 54% (1,39 млрд руб. против 3,013 млрд руб. в апреле 2021 года).

В АВК 1 мая сообщили «Интерфаксу», что из-за недостаточности репертуара в ближайшие два месяца может закрыться половина российских кинотеатров. Участники рынка еще надеются на господдержку, которая пока только обсуждается: в частности, в апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов запрашивал у вице-премьера Татьяны Голиковой субсидии кинопрокатчикам в размере 6,5 млрд руб.

Тэги: кино, прокат, санкции

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