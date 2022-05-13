3,6 млн рублей уйдет из бюджета на презентацию экономического потенциала Вологодской области в Министерстве иностранных дел РФ

Презентационно-сервисный центр завершил конкурс на оказание услуг по материально-техническому обеспечению презентации экономического и инвестиционного потенциала Вологодской области в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Имя подрядчика пока неизвестно, однако есть информация о том, что презентация обойдется областному бюджету в 3,6 млн рублей.

В описании закупки говорится, что мероприятие пройдет в июне этого года в городе Москва. В техзадание входит оказание услуг по организации регионального стенда, по оформлению мероприятия, по предоставлению оборудования, по приобретению комплекта товарно-материальных ценностей, по предоставлению транспортного средства.

При этом для организации экспозиции Вологодской области в рамках обеспечения презентации экономического и инвестиционного потенциала Вологодской области в Министерстве иностранных дел Российской Федерации исполнитель предоставляет помещения общей площадью не менее 190 квадратов.

Подрядчику также предстоит в соответствии с концепцией мероприятия разработать не менее трех принципиально разных вариантов дизайн-макетов оформления регионального стенда, состоящего из восьми блоков и семи тематических выставочных экспозиций

«Дизайн-макет регионального стенда должен быть выполнен в едином стилизованном виде, содержать наименование региона «Вологодская область», изображение товарных знаков «Настоящий Вологодский продукт» и «Вологодская область — Душа Русского Севера», иметь эксклюзивные и оригинальные элементы оформления. Разработка дизайн-макета регионального стенда осуществляется с учетом культурологических, исторических, географических особенностей Вологодской области, основных перспективных направлений развития региона, c использованием символики и основных брендов региона, в едином стилистическом решении», — говорится в техническом задании к закупке.

Восемь блоков стенда включают в себя входную группу, оформленную с использованием видовых фотографий Вологодской области, а также должны отражать семь различных направлений.

Это «Социально-экономический и инвестиционный потенциал Вологодской области. Промышленность», отражающий экономический потенциал и инвестиционные преимущества региона, на котором должны быть представлены образцы продукции промышленных предприятий металлургического, химического, деревообрабатывающих комплексов региона; «Ассоциация «Здоровые города, районы, поселки», отражающий деятельность Ассоциации и ее участие в проекте Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города»; «Охотничьи ресурсы Вологодской области», отражающий многообразие видов охоты на территории региона; «Развитие туризма в Вологодской области», представляющий основные достопримечательности и виды туризма, развивающиеся на территории региона; «Великий Устюг — родина Деда Мороза», отражающий суть проекта, предусматривающий возможность использования в качестве фотозоны для посетителей мероприятия и отправления открыток или писем Деду Морозу; «Народные художественные промыслы», отражающий основные виды сохранившихся на территории области народных художественных промыслов, предусматривающий проведение мастер-классов по народным художественным промыслам Вологодской области; «Попробуй Вологодское на вкус!», на котором должна быть представлена традиционная брендовая продукция вологодских производителей, в том числе Вологодское масло, презентация продукции под брендом «Настоящий Вологодский продукт».

Кроме этого будет проведено две тематические выставки: «Народные художественные промыслы» и «Попробуй Вологодское на вкус!»

В первой экспозиции необходимо представить сохранившиеся на территории области виды народных художественных промыслов образцами продукции, выполненными в традиционных техниках вологодского кружевоплетения, чернения по серебру, шемогодской резьбе по бересте, росписи по дереву в плоскостном. В оформлении экспозиции «Попробуй Вологодское на вкус!» исполнителю необходимо будет отразить историю маслоделия на Вологодчине. Экспозиция также должна включать в себя зону «Дары Русского Севера», представленную в виде арт-объектов, символизирующих богатства Земли Вологодской и бескрайних северных лесов, с использованием флористических композиций из живых цветов, природных материалов, дикоросов, декоративных элементов и текстиля.