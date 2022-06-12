В Вологде мужчина сделал подкоп и совершил кражу из гаража

12.06.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские объявили в розыск мужчину, подозреваемого в краже из гаража, куда он проник путём подкопа.

По имеющимся данным, преступление было совершено в период с 10 по 19 сентября 2021 года. Гаражный бокс находится у дома № 14а на улице Лаврова. Сумма ущерба составила 3666 рублей.

«Приметы подозреваемого: мужчина, рост 17-51-85 см, на вид 30-35 лет, нормального телосложения, был одет в черную ветровку с серым капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Информацию о личности и местонахождении подозреваемого можно сообщить по телефонам в Вологде: 76-50-22, 76-50-01 или «02».

Тэги: кража, гаражные воры, подкоп, розыск
Видео пресс-службы областного УМВД

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