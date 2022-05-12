В Череповце 14-летняя школьница упала с Октябрьского моста в реку

12.05.2022 [Происшествия]

В Череповце 11 мая 14-летняя школьница упала с Октябрьского моста в реку. Об этом журналистам 35media.ru рассказала уполномоченная по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова.

В поисках девочки участвуют полицейские и спасатели. Водолазы несколько раз погружались под воду вблизи моста. Пока мероприятия не дали результатов. Омбудсмен отметила, что на пострадавшей был рюкзак. Возможно, он утянул её на дно.

В пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области корреспонденту NewsVO подтвердили факт происшествия. Обстоятельства устанавливаются сотрудниками следственного комитета.

Тэги: упал с высоты, подросток

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