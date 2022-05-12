Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» с поражения стартовал в Кубке России среди любительских команд МФФ «Золотое кольцо».
В первом матче ¼ финала череповчане, для которых этот матч стал первым в сезоне, на выезде минимально уступили ФК КССС из Кирово-Чепецка 0:1, пропустив единственный мяч на 73-й минуте матча. Гол забил капитан хозяев Василий Панев.
Шанс отыграться и выйти в полуфинал у подопечных Владимира Голубинского будет 18 мая. В этот день ФК «Череповец — СШОР Витязь» примет команду из Кирово-Чепецка у себя дома.
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» с поражения стартовал в Кубке России среди любительских команд
Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» с поражения стартовал в Кубке России среди любительских команд МФФ «Золотое кольцо».
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