Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» с поражения стартовал в Кубке России среди любительских команд

12.05.2022 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» с поражения стартовал в Кубке России среди любительских команд МФФ «Золотое кольцо».

В первом матче ¼ финала череповчане, для которых этот матч стал первым в сезоне, на выезде минимально уступили ФК КССС из Кирово-Чепецка 0:1, пропустив единственный мяч на 73-й минуте матча. Гол забил капитан хозяев Василий Панев.

Шанс отыграться и выйти в полуфинал у подопечных Владимира Голубинского будет 18 мая. В этот день ФК «Череповец — СШОР Витязь» примет команду из Кирово-Чепецка у себя дома.
 

Тэги: Футбол

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