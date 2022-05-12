Вологодских чиновников будут оценивать по работе в социальных сетях

12.05.2022 [Общество]

Вологодские органы власти будут рейтинговать по работе в соцсетях. Об этом сообщил Центр управления регином Вологодской области.

«Губернатор, мэры и профильные ведомства должны вести страницы в соцсети „ВКонтакте“ и мессенджере Telegram и отвечать на запросы вологжан. Другие регионы страны также должны проводить эту работу. Об этом рассказал Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО „Диалог Регионы“», — поясняют в ЦУРе.

Там уточняют, что успешность этой работы будет оцениваться по трем критериям. Это качество ведения пабликов и личных страниц (больше видео, меньше текстов), число подписчиков и охват публикаций; скорость и качество ответов на обращения граждан.

«В Вологодской области работа по развитию пабликов органов власти ведется системно совместно с Центром управления регионом, Управлением информационной политики. В соцсети „ВКонтакте“ представлены аккаунты всех региональных департаментов и администраций районов. Сейчас активно ведется работа по развитию пабликов в мессенджере Telegram. Регулярно проводятся обучающие семинары для специалистов по работе в социальных сетях, улучшению качества ведения пабликов. Организована оперативная обратная связь с жителями региона», — прокомментировал заместитель губернатора Евгений Богомазов.

Все изменения связаны с блокировкой ряда иностранных соцсетей.

Тэги: чиновники, социальные сети

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