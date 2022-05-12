Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде в мае. Помимо показов запланированы обсуждения фильмов с кинематографистами.
Программа проекта «Ностальгии по Андрею Тарковскому»:
14 мая в 17:00 – Открытие. Лекция о жизни и творчестве Андрея Арсеньевича Тарковского от киноведа, члена Союза кинематографистов России, почетного кинематографиста России, Татьяны Кануновой.
Вход по предварительной записи.
15 мая в 18:00 – Просмотр и обсуждение вместе с Татьяной Кануновой фильма Андрея Тарковского «Ностальгия» (16+).
Вход по предварительной записи.
Программа показов в кинотеатре «Ленком»:
17 мая 18:00 – «Зеркало» (0+) (1974). Открытие показов на самом большом экране города и приветственное слово от нас и киноведа Татьяны Кануновой.
21 мая 16:00 – «Иваново детство» (12+) (1962)
25 мая 19:00 – «Андрей Рублёв» (12+) (1966)
28 мая 16:00 – «Солярис» (12+) (1972)
31 мая 19:00 – «Сталкер» (12+) (1979)
Подробнее о предварительной регистрации и приобретению билетов можно узнать на странице организатора проекта – вологодского творческого объединения Друг.