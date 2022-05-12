Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде в мае

12.05.2022 [Культура]

Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде в мае. Помимо показов запланированы обсуждения фильмов с кинематографистами.

Программа проекта «Ностальгии по Андрею Тарковскому»:

14 мая в 17:00 – Открытие. Лекция о жизни и творчестве Андрея Арсеньевича Тарковского от киноведа, члена Союза кинематографистов России, почетного кинематографиста России, Татьяны Кануновой.
Вход по предварительной записи.

15 мая в 18:00 – Просмотр и обсуждение вместе с Татьяной Кануновой фильма Андрея Тарковского «Ностальгия» (16+).
Вход по предварительной записи.

Программа показов в кинотеатре «Ленком»:

17 мая 18:00 – «Зеркало» (0+) (1974). Открытие показов на самом большом экране города и приветственное слово от нас и киноведа Татьяны Кануновой.

21 мая 16:00 – «Иваново детство» (12+) (1962)

25 мая 19:00 – «Андрей Рублёв» (12+) (1966)

28 мая 16:00 – «Солярис» (12+) (1972)

31 мая 19:00 – «Сталкер» (12+) (1979)

Подробнее о предварительной регистрации и приобретению билетов можно узнать на странице организатора проекта – вологодского творческого объединения Друг.
 

Тэги: Ленком, фильмы, показ

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