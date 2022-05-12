Осужденного за взятку экс-главу Минэкономразвития Улюкаева выпустили из колонии по УДО

12.05.2022 [Общество]

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии № 1 в Твери. Там он отбывал наказание за получение особо крупной взятки. 

Московский районный суд Твери 27 апреля удовлетворил ходатайство Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Ни прокуратура, ни администрация ИК-1 не обжаловали решение суда. 12 мая решение суда об УДО вступило в законную силу.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки .По версии следствия, он просил взятку в 2 $ млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть». После задержание экс-министр был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия».

Его осудили в декабре 2017 года на 8 лет строгого режима по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Во время срок Улюкаев работал библиотекарем. Он вышел на три года раньше срока.

Из колонии Алексея Улюкаева забрали на автомобиле Range Rover. На нем он выехал прямо с территории колонии.

Тэги: Улюкаев, взятки, освобождение

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