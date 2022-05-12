Историческое просвещение в начальных классах школ начнется с 1 сентября

12.05.2022 [Общество]

Историческое просвещение в первом классе начнется с 1 сентября, заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Сообщает ТАСС

С начала следующего учебного года планируется усилить историческое просвещение в школах. 

«Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов „Окружающий мир“, „Основы [религиозных культур] и светской этики“ усилим историческую составляющую», — заявил Сергей Кравцов.

Он отметил, что школьники будут обсуждать историю и знакомиться с историей своего края, своей семьи, школы и так далее. Это будет происходить также в рамках внеурочной деятельности. Для этого будут подготовлены соответствующие рекомендации для регионов. Кроме этого глава ведомства сообщил, что учебники по истории до конца 2022 года могут быть дополнены текстами по новейшим событиям.

Тэги: история, учеба, учебники

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