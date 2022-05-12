Коронавирус в Вологодской области никуда не делся, но временно ослаб

12.05.2022 [Общество]

В Роспотребнадзоре уже в течение нескольких недель отмечают снижение заболеваемости COVID-19.

Так, за истекшие сутки в области зарегистрировано 58 случаев новой коронавирусной инфекции (190 152 случая за весь период), выздоровели 184 490 человек. Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 21,7% по сравнению с предыдущей неделей (4900 заболевших за неделю).

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в свете появления в разных странах новых, более заразных подлиний геноварианта «Омикрон» необходимо продолжать соблюдать противоэпидемиологические меры, что позволит снизить риски новых всплесков заболеваемости.

Жителям Вологодской области необходимо следить за самочувствием, при появлении первых симптомов заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, вести здоровый образ жизни и правильно питаться, при назначении врача принимать витамины. Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией необходимо регулярно проветривать жилые и служебные помещения, гулять на свежем воздухе, одеваться по погоде и не переохлаждаться, соблюдать правила личной гигиены. 

«Если в семье кто-то заболел, ему лучше находиться в отдельном помещении, другим членам семьи при уходе за больным необходимо пользоваться индивидуальными защитными масками и применять дополнительные меры дезинфекции», — поясняют в ведомстве.

Также там напомнили о необходимости вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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