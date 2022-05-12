В Вологде три человека пострадали при столкновении «КИА Спектра» и автобуса ПАЗ

12.05.2022 [Происшествия]

В Вологде три человека пострадали в аварии с участием автомобиля «КИА Спектра» и автобуса ПАЗ.

ДТП произошло у дома № 67а на Окружном шоссе 12 мая около 7:00. По предварительным данным, водитель ПАЗ врезался в легковушку, двигавшуюся в попутном направлении. После столкновения автомобиль «КИА Спектра» загорелся. Пострадали водитель и два пассажира легкового авто.  Одного из пассажиров госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

«По предварительной информации ОГИБДД УМВД России по г. Вологде, в автобусе находилось 30 пассажиров, за медицинской помощью никто не обратился», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: ДТП, пожар в машине, пострадавшие, автобус
Фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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