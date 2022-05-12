В Череповце в реке нашли немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны

В Череповце женщина заметила странный предмет в воде, гуляя по набережной. Это оказался 37-миллиметровый немецкий немаркированный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас жительница Череповца заметила в Шексне, неподалеку от Совхозной улицы. Череповчанка вызвала специалистов группы разминирования. Сотрудники ОМОН «Титан» Росгвардии изъяли боеприпас.

Как пояснили в управлении Росгвардии по Вологодской области снаряд был полностью покрыт ржавчиной и угрозу для людей не представлял. Боеприпас передан полиции и будет уничтожен.