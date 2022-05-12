В ЦБ спрогнозировали, что санкции против России сохранятся как минимум до 2024 года

12.05.2022 [Экономика]

В Центральном Банке России считают, что действующие санкции, введенные после начала спецоперации в Украине, сохранятся до 2024 года. Об этом сказано в докладе о денежно-кредитной политике Банка России, опубликованном 11 мая.

«Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте. Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — говорится в документе.

При этом, рыночные цены будут постепенно возвращаться к своим равновесным уровням.

Тэги: санкции, антикризисные меры

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