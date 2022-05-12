33 млн получит Вологодская область на закупку государственных символов в школы региона

Школам Вологодской области выделили федеральную субсидию в размере 33 млн рублей на закупку госсимволов. Регион стал победителем в конкурсе на предоставление федеральной субсидии, выделенной на оснащение школ государственными символами России.

Заявка на участие в конкурсе в Министерство просвещения была направлена департаментом образования еще 25 апреля. К началу нового учебного года все общеобразовательные организации страны должны быть оснащены государственными символами.

«Постановлением Правительства страны внесены изменения в госпрограмму „Развитие образования“, которые позволят оказать поддержку в обеспечении всех школ государственной символикой. Объем средств федерального бюджета составит 33,2 млн рублей, софинансирование из областного бюджета — 1,4 млн рублей», — сказал председатель областного правительства Антон Кольцов.

К 1 сентября в каждую школу Вологодской области поступит флаг РФ, протокольный флаг, настольный и уличный флагштоки, а также малый и большой герб страны.