Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу, среди девушек 2006–2007 года рождения.
Финальная часть турнира прошла в Воронеже с 3 по 11 мая. Наш регион представляла команда, составленная на базе «СШОР по волейболу» города Череповец.
В решающем матче подопечные тренеров Татьяны Мясниковой и Андрея Орлова уступили команде Челябинска со счетом 2:3, став в итоге серебряными призерами.
Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу
Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу, среди девушек 2006–2007 года рождения.
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