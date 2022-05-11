Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу, среди девушек 2006–2007 года рождения.



Финальная часть турнира прошла в Воронеже с 3 по 11 мая. Наш регион представляла команда, составленная на базе «СШОР по волейболу» города Череповец.



В решающем матче подопечные тренеров Татьяны Мясниковой и Андрея Орлова уступили команде Челябинска со счетом 2:3, став в итоге серебряными призерами.