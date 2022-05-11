Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу

11.05.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу, среди девушек 2006–2007 года рождения.

Финальная часть турнира прошла в Воронеже с 3 по 11 мая. Наш регион представляла команда, составленная на базе «СШОР по волейболу» города Череповец.

В решающем матче подопечные тренеров Татьяны Мясниковой и Андрея Орлова уступили команде Челябинска со счетом 2:3, став в итоге серебряными призерами.

Тэги: волейбол

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Лидер вологодского оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
В центре Вологды машина провалилась в асфальт
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района
В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
17-летний подросток погиб в ДТП в Белозерском районе
В Вытегре автомобиль ДПС вылетел в кювет

Похожие новости

Вологодских волейболистов пригласили в сборную России

Ребята играют за «Воллей тайм»

928
0

Волейболистки «Северянки» подтвердили звание чемпионок высшей лиги «А»

В заключительном туре, который прошел с 15 по 17 апреля, череповчанки одержали три победы

712
0

Юные волейболистки череповецкой «Северянки-3» стали чемпионками первой лиги

Финальный этап турнира прошёл в городе металлургов с 5 по 10 апреля

684
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали три победы в финальном этапе Высшей лиги «А»

Матчи прошли в Екатеринбурге с 11 по 13 марта

989
0

Череповецкую волейбольную «Северянку» покинула доигровщица Александра Миленко

Группа команды в соцсети сообщает, что она уехала из России

2375
0

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали четыре победы в четырех матчах

Тур предварительного этапа чемпионата высшей лиги «А» прошел в Череповце

936
0

В Вологде скончался известный волейбольный тренер Николай Набока

Именно Николая Ивановича называют основателем самого известного мужского волейбольного клуба Вологды — «Политехник»

2059
0

Четыре победы в четырех матчах одержали волейболистки череповецкой «Северянки»

Игры прошли в рамках 8-го тура чемпионата высшей лиги «А»

1312
0

Череповецкие волейболистки не оставили шансов московскому «Лучу»

Команды «Северянка» и «Смена» в четырех играх чемпионата России по волейболу одержали четыре победы

989
0

Сборная Вологодской области по волейболу вышла в финал первенства России

Турнир среди юных волейболисток 2005–2006 годов рождения, где определялись финалистки, прошел в Рыбинске

1037
0

Шесть побед в восьми матчах на двоих одержали волейболистки «Северянки» и «Смены»

Игры прошли в рамках четвертого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А»

794
0

Вологодские волейболисты досрочно стали победителями первенства Северо-Запада

Команда «ВоллейТайм» за тур до окончания соревнований набрала самое большое количество очков

854
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алексей Мордашов оспорит наложенные на него санкции в Европейском суде
Сборная Вологодской области заняла второе место на Первенстве России по волейболу
Театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтеров
«Ночь музеев» пройдет в Вологде 21 мая
Администрация Вологодского района через суд выселила жильцов из квартиры
Бесплатный кружок математики для учащихся младших классов открылся в Вологде
В Вытегорском районе продолжаются поиски двоих пропавших рыбаков
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

2126
0
11.05.2022 [БлогоVO]

В соцсетях мэра Череповца появилась запись о том, что город металлургов «занял первое место среди российских городов с населением свыше 250 тысяч человек по уровню среднего и высшего образования»

266
0
10.05.2022 [Обзор Прессы]

Дежурная по станции

440
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика