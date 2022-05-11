Администрация Вологодского района через суд выселила жильцов из квартиры

Администрация Вологодского района через суд выселила жильцов из их квартиры в посёлке Ермаково

В суде представитель администрации пояснил, что квартира находится в муниципальной собственности и предоставлена жильцам на условиях договора социального найма.

«При этом данное жилое помещение ответчиками приведено в ненадлежащее состояние, сильно захламлено и запущено. Неоднократно фиксировались жалобы на систематическое злоупотребление ими спиртными напитками и нарушения прав и законных интересов соседей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Отмечается также, что жильцы проигнорировали требования устранить нарушения. С учётом указанных обстоятельств суд удовлетворил иск.

В соответствии с ч.1 ст. 91 Жилищного кодекса РФ, лицу, выселенному за бесхозяйственное обращение с жилым помещением, другое жилое помещение не предоставляется.