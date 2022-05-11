Бесплатный кружок математики для учащихся младших классов открылся в Вологде. Дети из малообеспеченных семей могут повторить здесь школьную программу, устранить возможные «пробелы» в знаниях и подготовиться к годовым контрольным.

Ведет уроки молодой педагог Виктория Архипова.

Занятия проходят раз в неделю в Центре социального обслуживания и защиты семьи, материнства и детства «С миру по нитке» по адресу: Вологда, Горького 87. Телефон: +7 (911) 529-60-96.

Уточнить дополнительную информацию и записаться на занятия можно через личные сообщения на странице педагога в социальной сети.

