В Вытегорском районе продолжаются поиски двоих пропавших рыбаков

11.05.2022 [Происшествия]

На озере Мегорское в Вытегорском районе продолжаются поиски 35-летнего и 33-летнего пропавших рыбаков.

Как NewsVO сообщал ранее, ночью 5 мая они перевернулись на моторной лодке «Казанка-2». 38-летнего мужчину, который был с ними, спасли местные жители.

«Специалисты обследуют акваторию, в том числе и с помощью специального оборудования — водолазного телевизионного комплекса, проводят осмотр береговой линии», — говорится в сообщении группы АСУНЦ «Вытегра» в соцсети.

Пока поиски не дали результатов.

Тэги: рыбалка, утонули, поиски
фото из группы АСУНЦ "Вытегра" МЧС России в соцсети

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