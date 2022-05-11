Выставка изделий кузнецов Николая и Александра Митиных открылась в Вологде

11.05.2022 [Культура]

Выставка «Кирилловская кузница» открылась в Центре народной культуры в Вологде. Здесь представлены изделия мастеров кузнечного промысла Николая и Александра Митиных.

В экспозиции представлены изделия в традициях ручной ковки западных районов Вологодской области:  подсвечники, подковы, вешалки и ключницы, а также детали одеяния русского воина – шлем и кольчугу весом почти в 16 килограммов.

– Не раз семья кузнецов Митиных поражала жюри многочисленных конкурсов декоративно-прикладного и народного искусства изящными работами, филигранностью ручной ковки, – говорится в анонсе мероприятия.

Среди работ Митиных: восстановление огромных ворот Казанской башни Кирилло-Белозерского монастыря, многочисленные кованые детали убранства кирилловских домов, изготовление памятника 230-летия города Кириллова.

В кузнице Митины практически не используют механизированные станки, все приспособления ручные. 

Посетить выставку кованых изделий можно до 17 июня в Центре народных ремесел по адресу: Вологда, Советский проспект, 16-б. 

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, мастера, ремесла

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