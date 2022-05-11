«ЛизаАлерт» проведет полевые учения для добровольцев в Вологодской области 14 мая

11.05.2022 [Общество]

Полевые учения для добровольцев проведет поисковый отряд «ЛизаАлерт» 14 мая в Шекснинском районе Вологодской области.

– «Впереди сезон» – одна из самых популярных фраз, все чаще звучащая в отрядных чатах. Приближается время сбора грибов и ягод, время теплого солнца и походов в лес. К сожалению, не каждый сможет выйти из него самостоятельно. Поэтому для добровольцев наступает активное и тревожное время. И мы должны быть к нему готовы. Чтобы максимально продуктивно выполнять задачи на поисках в природной среде, грамотно пользоваться отрядным оборудованием и методиками работы, новичкам необходимо обучение и практика. А после долгого зимнего затишья освежить в памяти даже хорошо знакомые алгоритмы необходимо и опытным поисковикам. 

Масштабные полевые учения пройдут в ближайшую субботу, 14 мая в Шекснинском районе. По словам организаторов, участие в таком мероприятии – это отличная возможность познакомиться с работой отряда и подготовиться к предстоящему сезону.

Участников ждет атмосфера реального поиска, настоящий штаб и работа с отрядным оборудованием, общение с единомышленниками и обмен опытом, а также полевая кухня. 

– Одевайтесь так, чтобы вам было тепло, и вы могли активно двигаться. Обязательно возьмите с собой дождевик и наденьте непромокаемую обувь с фиксированным голеностопом или резиновые сапоги, – добавляют организаторы.

Координаты точки сбора: 59.15908, 38.93723, Шекснинский р-н, Вологодская область. Чтобы проложить маршрут, внесите координаты в поисковую строку вашего навигатора.

Сбор участников 14 мая с 10:00. Мероприятие планируется на весь день.

Рекомендуется взять с собой заряженный телефон и пауэрбанк; элементы питания LR-АА - 2 штуки; личное оборудование при наличии: туристический навигатор, рация, фонарь, компас; перекус, чай/кофе в термосе.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
 

Тэги: поиск людей, волонтеры, учения

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Лидер вологодского оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
В центре Вологды машина провалилась в асфальт
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района
В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
17-летний подросток погиб в ДТП в Белозерском районе

Похожие новости

В Вологде третью неделю разыскивают 17-летнюю девушку из Архангельска

17-летняя Алина Паукшта пропала 6 апреля

1058
0

Мужчину и подростка, уехавших на лодке на озеро, разыскивали в Вологодской области

Поиски проводились в Усть-Кубинском районе

2380
0

В Вологодском районе нашли грибников, которые заблудились и провели в лесу шесть дней

Николаю и Ирине Черепягиным не требуется медицинская помощь

2040
0

Волонтёры помогли найти пенсионерку, потерявшуюся в Череповецком районе

Ситуацию осложняло то, что у пенсионерки были проблемы со здоровьем

1250
0

Без вести пропавшую вологжанку задержали при попытке похитить десять банок тушенки

Женщина пронесла товар мимо кассы в супермаркете

2777
0

Вологжанам помогут найти информацию о погибших и пропавших без вести во время войны родственниках

Социальная акция пройдёт 22 июня в областной библиотеке

990
0

На Кубенском озере продолжаются поиски пассажира затонувшего катера

Инцидент произошёл 29 мая. Транспортная прокуратура проводит проверку.

4575
0

В Вологодской области пропала беременная 16-летняя девушка

С 11 мая Лиза Попова не выходит на связь

5819
0

На реке Суда в Череповецком районе пропал рыбак

Он вовремя не вернулся домой, и родственники забили тревогу

1713
0

Два жителя Нюксенского района отправились на охоту и пропали

Местонахождение Вениамина Малютина и Лидии Корсак не известно с 17 декабря

1710
0

В Череповецком районе из леса вывели двух заблудившихся лесорубов

Они заблудились в лесу около деревни Погорелка

1573
0

Поиски тел погибших в результате крушения вертолета в Нюксенском районе приостановлены

Как пояснили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, причина - неблагоприятные погодные условия

5130
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Театральный фестиваль «Голоса истории» набирает волонтеров
«Ночь музеев» пройдет в Вологде 21 мая
Администрация Вологодского района через суд выселила жильцов из квартиры
Бесплатный кружок математики для учащихся младших классов открылся в Вологде
В Вытегорском районе продолжаются поиски двоих пропавших рыбаков
Выставка изделий кузнецов Николая и Александра Митиных открылась в Вологде
Житель Сокола своими руками, за свой счет восстанавливает детские площадки в городе
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

2116
0
11.05.2022 [БлогоVO]

В соцсетях мэра Череповца появилась запись о том, что город металлургов «занял первое место среди российских городов с населением свыше 250 тысяч человек по уровню среднего и высшего образования»

214
0
10.05.2022 [Обзор Прессы]

Дежурная по станции

416
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика