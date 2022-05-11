«ЛизаАлерт» проведет полевые учения для добровольцев в Вологодской области 14 мая

Полевые учения для добровольцев проведет поисковый отряд «ЛизаАлерт» 14 мая в Шекснинском районе Вологодской области.

– «Впереди сезон» – одна из самых популярных фраз, все чаще звучащая в отрядных чатах. Приближается время сбора грибов и ягод, время теплого солнца и походов в лес. К сожалению, не каждый сможет выйти из него самостоятельно. Поэтому для добровольцев наступает активное и тревожное время. И мы должны быть к нему готовы. Чтобы максимально продуктивно выполнять задачи на поисках в природной среде, грамотно пользоваться отрядным оборудованием и методиками работы, новичкам необходимо обучение и практика. А после долгого зимнего затишья освежить в памяти даже хорошо знакомые алгоритмы необходимо и опытным поисковикам.

Масштабные полевые учения пройдут в ближайшую субботу, 14 мая в Шекснинском районе. По словам организаторов, участие в таком мероприятии – это отличная возможность познакомиться с работой отряда и подготовиться к предстоящему сезону.

Участников ждет атмосфера реального поиска, настоящий штаб и работа с отрядным оборудованием, общение с единомышленниками и обмен опытом, а также полевая кухня.

– Одевайтесь так, чтобы вам было тепло, и вы могли активно двигаться. Обязательно возьмите с собой дождевик и наденьте непромокаемую обувь с фиксированным голеностопом или резиновые сапоги, – добавляют организаторы.

Координаты точки сбора: 59.15908, 38.93723, Шекснинский р-н, Вологодская область. Чтобы проложить маршрут, внесите координаты в поисковую строку вашего навигатора.

Сбор участников 14 мая с 10:00. Мероприятие планируется на весь день.

Рекомендуется взять с собой заряженный телефон и пауэрбанк; элементы питания LR-АА - 2 штуки; личное оборудование при наличии: туристический навигатор, рация, фонарь, компас; перекус, чай/кофе в термосе.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

