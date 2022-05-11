Коммерсантъ: россияне все меньше доверяют телевизору и все больше ищут информацию в Telegram

За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась, тогда как доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось, выяснили в GroupM. Сообщает Коммерсантъ. Эксперты отмечают, что изменения медиапотребления всегда происходят в кризисных ситуациях. Согласно исследованиям международной рекламной группы GroupM «Accelerate research» о медиапотреблении в России за март и апрель уровень доверия к телевидению у россиян снизился. 17 марта 33% респондентов называли телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим. 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных.

Вопрос был сформулирован так: «Если событие освещается несколькими типами СМИ по-разному, какому из них вы бы в первую очередь доверяли?» В опросе приняли участие более 1,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах РФ с населением больше 100 тыс. человек. Стоит отметить, что телевизору стали меньше доверять люди, которые живут за пределами больших городов.

17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% этих респондентов, а 27 апреля — 24%. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих ТВ в марте составляла 27%, а к концу апреля упала до 21%.

Среднесуточное время, которое тратит на просмотр телеканала зритель, включивший его хотя бы на 1 минуту также упало. У «Первого канала» оно уменьшилось на 18%, до 1,46 минуты, у НТВ — на 6%, до 1,44 минуты.

Упало также доверие к интернет-СМИ и официальным веб-сайтам. Надежными источниками 17 марта их называли 26% опрошенных, а 27 апреля — 23%.

На фоне этого люди в возрасте от 45 до 60 лет, наоборот, стали чаще доверять интернет-медиа: приоритетным источником информации его называли 25% в апреле против 20% в марте. При этом в целом выросло доверие к соцсетям, блогам и Telegram-каналам: доля тех, кто выбирает этот источник информации, увеличилась с 19% до 23%.

Эксперты в разговоре с Коммерсантом говорят, что общее снижение интереса к новостному контенту может наблюдаться из-за того, что шок прошел, и население адаптировалось к ситуации. На телевидении же сейчас продвигается «единственно возможная точка зрения на события, причем обеспечивая дозированную информацию и не всегда оперативно», поэтому за деталями население обращается к интернету.