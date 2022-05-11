Вологодская область получит 300 миллионов для хлебопеков

Вологодские хлебопеки получат 300 миллионов из федерального бюджета в качестве мер поддержки. Соглашения о трансфертах правительство области подписало с федеральными ведомствами.

Часть денег направят на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности, часть — на региональные программы профобучения для работников промпредприятий, оказавшихся под риском увольнения. соглашение заключено через информсистему «Электронный бюджет».

«Заключение соглашений через информсистему „Электронный бюджет“ происходит очень быстро. В изменяющихся условиях, как сейчас, электронный документооборот становится незаменимым», — говорит заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Татьяна Голыгина.

В конце марта в Вологодской области уже ввели региональные меры поддержки сельхозпроизводителей. На возмещение ключевых ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам направлено 120 миллионов рублей. Хлебопеков обещали поддержать субсидиями на единицу продукции. На них предусмотрено 37,5 миллиона рублей.