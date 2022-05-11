Вологдастат проведет комплексное наблюдение жизни населения области

11.05.2022 [Общество]

С 13 мая по 10 июня 2022 года на территории Вологодской области будет проведено комплексное наблюдение условий жизни населения.

Данное наблюдение проводится с периодичностью 1 раз в два года на всей территории России. В Вологодской области в обследовании примут участие 672 домохозяйства.

Опросы проводят специально обученные работники — интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Интервьюер обязан предъявить в домохозяйстве специальное удостоверение, подтверждающее его полномочия, и паспорт.

В Вологдастате уточняют, что персональные данные респондентов будут обезличены. Полученная от населения информация будет использована исключительно для статистических целей и представлена в обобщенном виде.

По результатам обследования планируется получить детальную информацию о фактических условиях жизнедеятельности российских семей: о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению; об удовлетворении потребностей населения в услугах образования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового обслуживания; о занятости и условиях труда; о социальном обеспечении и социальной защите; об использовании свободного времени, а также об условиях жизни старшего поколения. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

Подробная информация по итогам наблюдения будет размещена на сайте Росстата в рубрике «Статистика/Переписи и обследования/Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам».

 

Тэги: исследования

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Лидер вологодского оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
В центре Вологды машина провалилась в асфальт
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района
В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
17-летний подросток погиб в ДТП в Белозерском районе

Похожие новости

В Кадуйском районе насчитали 25 видов краснокнижных птиц

В Вологодской области работа по ведению Красной книги проводится специалистами сразу нескольких департаментов регионального правительства

2063
0

Череповецкому ученому присуждена международная премия за лучшую палеонтологическую работу

Премия и медаль Ханса Раусинга вручена руководителю палеонтологической лаборатории Череповецкого государственного университета Дмитрию Копылову

1079
0

Жителей Вологодской области приглашают принять участие в учете зимующих водоплавающих птиц

Акция «Серая шейка -2022» пройдет в области 15 и 16 января

936
0

Череповчане рассказали, сколько денег в месяц нужно на проживание семье из трех человек

Опрос проходил на сайте издания «Город Че»

1360
0

Местные словечки разных регионов России собрал Яндекс к Дню русского языка

В подготовленном исследовании есть и слова, которые употребляют только жители Вологодской области

3016
0

Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?

NewsVo проанализировал данные об избыточной смертности, данные Росстата и ЗАГСов

6159
0

Череповец вошел в топ-10 самых депрессивных городов России

Самыми депрессивными по результатам опроса жителей стали Норильск, Пермь и Саратов

7086
0

Треть жителей Вологодской области хотели бы переехать в другое место

Таковы результаты ряда социологических опросов, проведенных в регионе «Вологодским научным центром Российской академии наук» в 2016–2017 годах

5761
2

Череповчанин рассказал о космических элементах, найденных в древней окаменевшей медузе

Палеобиолог из Череповца Григорий Винтер изучил окаменевшее тело кубомедузы, которую он нашел на берегу Шексны в 2015 году. В ходе исследования выяснилось, что она могла быть "свидетелем" космической катастрофы

3527
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Коммерсантъ: россияне все меньше доверяют телевизору и все больше ищут информацию в Telegram
Вологодская область получит 300 миллионов для хлебопеков
Вологдастат проведет комплексное наблюдение жизни населения области
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе
Первый поезд из Череповца в Адлер отправится 26 мая
5 медалей завоевали сестры Лапушковы, Екатерина и Анастасия на 1 этапе Кубка России по спортивному туризму
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ объяснил, почему бензин дешевеет не везде
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

2101
0
11.05.2022 [БлогоVO]

В соцсетях мэра Череповца появилась запись о том, что город металлургов «занял первое место среди российских городов с населением свыше 250 тысяч человек по уровню среднего и высшего образования»

77
0
10.05.2022 [Обзор Прессы]

Дежурная по станции

392
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика