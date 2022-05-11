Вологдастат проведет комплексное наблюдение жизни населения области

С 13 мая по 10 июня 2022 года на территории Вологодской области будет проведено комплексное наблюдение условий жизни населения.

Данное наблюдение проводится с периодичностью 1 раз в два года на всей территории России. В Вологодской области в обследовании примут участие 672 домохозяйства.

Опросы проводят специально обученные работники — интервьюеры на условиях добровольного согласия и со слов респондентов, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Интервьюер обязан предъявить в домохозяйстве специальное удостоверение, подтверждающее его полномочия, и паспорт.

В Вологдастате уточняют, что персональные данные респондентов будут обезличены. Полученная от населения информация будет использована исключительно для статистических целей и представлена в обобщенном виде.

По результатам обследования планируется получить детальную информацию о фактических условиях жизнедеятельности российских семей: о качестве жилищных и бытовых условий проживания и намерениях по их улучшению; об удовлетворении потребностей населения в услугах образования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового обслуживания; о занятости и условиях труда; о социальном обеспечении и социальной защите; об использовании свободного времени, а также об условиях жизни старшего поколения. Это позволит оценить эффективность проводимой государством социальной политики.

Подробная информация по итогам наблюдения будет размещена на сайте Росстата в рубрике «Статистика/Переписи и обследования/Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам».