Алексей Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы. НМГ и входящие в нее телеканалы были упомянуты в числе обоснований введения санкций ЕС против Мордашова. Сообщает РБК со ссылкой на источник Bloomberg.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе, это подтвердил изданию источник близкий к Мордашову.

Уточняется, что сделка была инициирована до начала российской спецоперации в Украине 24 февраля, а завершена уже после. Долю Мордашова в медиакомпании Bloomberg оценил в 30 $ млн.

Ранее NewsVo сообщал, что Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза. Среди обоснований санкций была упомянута в том числе НМГ. В числе ее активов — Первый канал, РЕН ТВ, Пятый канал, СТС и петербургский 78.ru. В Брюсселе считают, что входящие в НМГ телеканалы «активно поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине». Сам Мордашов был удивлен тому, что против него были введены санкции, пояснив что «далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых работал в России и за рубежом».