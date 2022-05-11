5 медалей завоевали сестры Лапушковы, Екатерина и Анастасия, на 1 этапе Кубка России по спортивному туризму, который прошел в Липецкой области с 6 по 10 мая.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 540 спортсменов из 17 регионов России. Спортсмены из команды «Вершина» Регионального центра дополнительного образования детей, показали высокие результаты подготовки, что позволило достойно представить Вологодскую область на этих масштабных соревнованиях, открывших летний сезон Всероссийских стартов.

Анастасия Лагунова трижды была второй, на короткой дистанции среди девушек, совсем немного уступив победительнице. В спринте, и на длинной дистанции. Её сестра Екатерина заняла третье место на короткой дистанции и в спринте.

На более сложной дистанции - спринт 4 класса, соревнуясь со старшими соперницами, Екатерина Лапушкова заняла 5 место, Анастасия стала девятой, Кира Григорьева заняла 12 место. Здесь соревновалось 45 юниорок.