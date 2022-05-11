Эксперт Финансового университета при правительстве РФ объяснил, почему бензин дешевеет не везде

11.05.2022 [Экономика]

Из-за переизбытка нефти в РФ снижаются внутренние биржевые цены на ресурс. При этом ряд розничных сетей АЗС предпринимают попытки нажиться на этом, такое заявление сделал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он пояснил, что в России действует так называемый демпфирующий механизм, за счет которого стоимость топлива ниже, чем за границей. В связи с этим в стране не растут цены на бензин, когда нефть дорожает на мировом рынке, но и не падает в цене, когда цены на топливо снижаются.

Сейчас же стоимость топлива снижается на биржах внутри страны, это обусловлено формированием переизбытка предложения на внутреннем рынке в связи с санкциями против России. В итоге некоторые регионы снижают цены на бензин на заправках. Однако, не все. Большая часть АЗС оставила цены на прежнем уровне, таким образом увеличив доходы, считает эксперт.

В Вологодской области, несмотря на ожидания бензин не подешевел. А вот, например, на Ямале топливо подешевело на рубль еще 1 марта. Еще большее снижение цен — сразу на пару рублей — зафиксировано в Иркутской области. В Приморском крае ценники обновили пока только владельцы тех АЗС, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую. 

Тэги: цены на бензин, бензин, АЗС

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
В Череповце неизвестные подожгли здание, в котором расположен военкомат
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Лидер вологодского оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
В центре Вологды машина провалилась в асфальт
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Сокольского района
В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
17-летний подросток погиб в ДТП в Белозерском районе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Коммерсантъ: россияне все меньше доверяют телевизору и все больше ищут информацию в Telegram
Вологодская область получит 300 миллионов для хлебопеков
Вологдастат проведет комплексное наблюдение жизни населения области
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе
Первый поезд из Череповца в Адлер отправится 26 мая
5 медалей завоевали сестры Лапушковы, Екатерина и Анастасия на 1 этапе Кубка России по спортивному туризму
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ объяснил, почему бензин дешевеет не везде
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

2101
0
11.05.2022 [БлогоVO]

В соцсетях мэра Череповца появилась запись о том, что город металлургов «занял первое место среди российских городов с населением свыше 250 тысяч человек по уровню среднего и высшего образования»

77
0
10.05.2022 [Обзор Прессы]

Дежурная по станции

392
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика