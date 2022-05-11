Эксперт Финансового университета при правительстве РФ объяснил, почему бензин дешевеет не везде

Из-за переизбытка нефти в РФ снижаются внутренние биржевые цены на ресурс. При этом ряд розничных сетей АЗС предпринимают попытки нажиться на этом, такое заявление сделал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он пояснил, что в России действует так называемый демпфирующий механизм, за счет которого стоимость топлива ниже, чем за границей. В связи с этим в стране не растут цены на бензин, когда нефть дорожает на мировом рынке, но и не падает в цене, когда цены на топливо снижаются.

Сейчас же стоимость топлива снижается на биржах внутри страны, это обусловлено формированием переизбытка предложения на внутреннем рынке в связи с санкциями против России. В итоге некоторые регионы снижают цены на бензин на заправках. Однако, не все. Большая часть АЗС оставила цены на прежнем уровне, таким образом увеличив доходы, считает эксперт.

В Вологодской области, несмотря на ожидания бензин не подешевел. А вот, например, на Ямале топливо подешевело на рубль еще 1 марта. Еще большее снижение цен — сразу на пару рублей — зафиксировано в Иркутской области. В Приморском крае ценники обновили пока только владельцы тех АЗС, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую.