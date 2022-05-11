В Вологодской области установили дополнительные случаи закупок у единственного поставщика

11.05.2022 [Общество]

Правительством Вологодские области в рамках реализации антикризисных мер установлены дополнительные случаи закупок у единственного поставщика

«Проектом в дополнение к случаям закупок у единственного поставщика, установленным 44-ФЗ и постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 года № 339 областным заказчикам будет предоставлено право заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) когда нецелесообразно и (или) невозможно применение конкурентных способов закупки (в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц», — сообщают в правительстве Вологодской области.

При заключении контрактов на сумму до 10 млн. рублей решение о закупке у единственного поставщика областные заказчики будут принимать самостоятельно, а на сумму контракта от 10 млн. рублей и выше — на основании решения Правительства области. Аналогичные случаи установлены и для муниципальных заказчиков.

Возможность осуществлять закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика предоставлена регионам федеральным законодательством для сокращения сроков закупок, усиления контроля и подбора надежного поставщика. При этом проведение закупок на конкурсной основе не отменяется, поясняют в правительстве. 

Тэги: госзакупки

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