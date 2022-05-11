Вологодское УФАС аннулировало многомиллионную закупку на ремонт дворов в Соколе

Управления федеральной антимонопольной службы по Вологодской области отменило многомиллионную закупку на ремонт дворов в городе Соколе.

Предметом закупки являлся ремонт проезда и дворовой территории многоквартирных домов № 38 и № 40 по улице Островского и дома № 92 по улице Советской в городе Соколе. Начальная цена контракта составила 16 миллионов 110 тысяч 660 рублей. Заказчиком являлось МКУ «Управление ЖКХ города Сокола», уполномоченным органом — МКУ Сокольского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

С жалобой на результаты открытого конкурса в электронной форме в Вологодское УФАС России обратилось ООО «ДОР». По мнению заявителя, порядок оценки заявок рассчитан на конкретного подрядчика, что ограничивает конкуренцию. Кроме того, заявитель посчитал, что в действиях заказчика прослеживается заинтересованность в наиболее невыгодных условиях, так как, не смотря на фактическое снижение проигравшей заявки на 550 000 руб., победитель снизил цену на 660 руб.

«Жалоба ООО «ДОР» признана необоснованной, но по результатам внеплановой проверки при проведении конкурса было выявлено большое количество нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, заказчик, в нарушение собственного приказа, в котором говорится, что закупка осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме, провел закупку посредством открытого конкурса. Тем самым была нарушена статья 24 Закона о контрактной системе», — сообщают в УФАС.

Кроме этого, в извещении о закупке и в проекте контракта указана противоречивая информация об источнике финансирования закупки. В извещении, размещенном в ЕИС, не содержится информации об источнике финансирования, что является нарушением ст. 42 Закона о контрактной системе.

«В то же время, в проекте контракта и во вложении с наименованием «Извещение» указано, что источником финансирования являются средства федерального бюджета, бюджета Вологодской области и местного бюджета. На заседании Комиссии УФАС на вопрос об источнике финансирования представители заказчика указали, что закупка производится за счет местного бюджета и не в рамках реализации нацпроекта «Комфортная городская среда». В то же время аналогичные закупки в муниципальных образованиях области проводятся в рамках реализации указанного нацпроекта», — продолжают в УФАС.

Заказчиком также были установлены чрезмерные требования к опыту участников конкурса, что является нарушением статей 31 и 32 Закона о контрактной системе. В частности, был излишне детализирован предмет контрактов, которые могут быть приняты в качестве подтверждения опыта. Ряд указанных работ не относится к предмету закупки: работы по ремонту оснований, мостов, путепроводов, ямочному ремонту, дорожных знаков, асфальтированию, фрезированию, устройству и восстановлению асфальтобетонных покрытий, монтажу объектов дорожной инфраструктуры, а также выполнение комплекса дорожно-строительных работ.

Так же в извещении указан неверный код позиции, комиссией УФАС были установлены нарушения заказчиком требований статьи 33 Закона о контрактной системе при описании объекта закупки.

«Например, в техническом задании установлено требование „не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в случаях, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ“. При этом действующим законодательством такие ограничения по привлечению рабочих, имеющих регистрацию в других городах и регионах РФ (необходимость специальной регистрации, выдача разрешения и т. д.) не предусмотрены. В техническом задании перечислены нормативные документы и правила, которые обязательны для применения при выполнении работ по контракту, не относящиеся к предмету закупки, а так же нормативные документы утратившие силу, отсутствует указание на ГОСТы, своды правил, технические условия и требования, имеющие отношение к предмету закупки», — пояснили в УФАС.

Проект контракта содержит положения, противоречащие действующему законодательству. Поскольку заказчиком не были представлены заявки участников, у комиссии УФАС отсутствовала возможность оценить правомерность признания заявок участников конкурса соответствующими требованиям извещения. Но комиссия УФАС признала Заказчика и Уполномоченное учреждение нарушившими статьи 7, 8, 24, 31, 32, 33, 34, 42, 48, 106 Закона о контрактной системе.

В итоге, закупка была аннулирована, а материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности.