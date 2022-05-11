Жители льнокомбината в Вологде закупаются винтовками, чтобы бороться с воронами

Жители льнокомбината решили отстреливать ворон в своем микрорайоне. Птицы буквально оккупировали микрорайон.

Вологжане обращались к властям с просьбой решить эту проблему, однако, птицы так и остались на месте.

«Люди живут с этим круглосуточным гарканьем птиц, кругом территория на которой даже не растет трава, потому что из-за большого количества помета этих птиц не растет ничего. Администрация, многочисленные депутаты, к которым обращались жители, департамент городского хозяйства во главе с Шумиловым оставили людей с этой проблемой наедине. Многие местные жители объединились и решили закупиться пневматическими винтовками. Вынуждены решать проблему сами», — пишут жители.

Они пояснили, что проблема с огромным количеством птиц и гнёзд по улице Текстильщиков напротив дома ул. Текстильщиков 21 существует уже много лет. Однако, власти не могут ничего сделать с вороньем в силу законов.

«Решением проблемы с гнездованием птиц является своевременное (до момента начала высиживания яиц) разрушение строящихся гнезд в зависимости от погодных условий, обустройство птицами своих гнезд происходит в весенний период. При этом с момента начала высиживания яиц такие действия будут расценены как уничтожение мест обитания объектов животного мира», — сообщил жителям начальник ДГХ города Вологды Алексей Шумилов.

Он пояснил, что за это предусмотрена административная ответственность, при этом меры по борьбе с гнездованием птиц на территории города Вологды правилами благоустройства, утвержденными городской думой, не предусмотрены.

С подобной проблемой сталкиваются жители и других микрорайонов. На проспекте Победы, к примеру, птицы устроили место своего гнездования прямо на территории садика № 15 «Теремок».