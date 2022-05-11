Серебро и две бронзы завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по боксу РФСО «Спартак» среди юношей 13-14 лет памяти заслуженного тренера СССР В.А. Островерхова, которые прошли в Люберцах с 24 апреля по 1 мая.

В соревновании приняли участие шесть воспитанников МАУ СШОР №3 Череповца. Всего участие приняли около 200 спортсмен со всей России.

По результатам соревнований Арсений Холунов одержал 3 победы в 4 боях и завоевал серебряную медаль. Ярослав Калобанов и Максим Еграшин получили бронзовые медали турнира.

