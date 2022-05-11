На Первом канале показали грабителей Бонни и Клайда вместо фронтовиков

Первый канал во время трансляции праздничного концерта вместо фотографии участников Великой Отечественной войны продемонстрировал фото известных американских грабителей, сообщает «Подъем».

Фото появилось во время исполнения певицей Зарой песни «Если б не было войны». У нее за спиной должны были появляться фото военной поры. В какой-то момент на экране показали известных грабителей банков – Бонни и Клайда, которые прославились своими грабежами и были убиты при попытке ограбления очередного банка в 1934 году.