На Первом канале показали грабителей Бонни и Клайда вместо фронтовиков

11.05.2022 [Общество]

Первый канал во время трансляции праздничного концерта вместо фотографии участников Великой Отечественной войны продемонстрировал фото известных американских грабителей, сообщает «Подъем».

Фото появилось во время исполнения певицей Зарой песни «Если б не было войны». У нее за спиной должны были появляться фото военной поры. В какой-то момент на экране показали известных грабителей банков – Бонни и Клайда, которые прославились своими грабежами и были убиты при попытке ограбления очередного банка  в 1934 году.

Тэги: ляпы

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