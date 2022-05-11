Главы пяти российских регионов ушли в отставку, на их место назначены временно исполняющие обязанности

11.05.2022 [Политика]

Сразу пять российских губернаторов в воскресенье 8 мая покинули свой пост. Первым такое решение принял глава Томской области Сергей Жвачкин. Он занимал должность более 10 лет, и срок его полномочий истекал осенью 2022 года.

Вторым бывшим главой региона стал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сообщалось, что Кремль недоволен его низкой поддержкой в регионе и неудовлетворительными показателями Кировской области. Его полномочия истекали также осенью 2022 года. Третьим сообщил об отставке глава Рязанской области Николай Любимов, руководивший регионом с 2017 года. Позже появилась информация об уходе саратовского губернатора Валерия Радаева и главы Марий Эл Александра Евстифеева. Первый находился на своем месте с 2012 года, второй - с 2017 года . 

Уже 10 мая президент России Владимир Путин подписал документы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. 

Томскую область временно возглавил замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур, врио губернатора в Кировской области стал референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, в Рязанской области был назначен глава Росстата Павел Малко, в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин, администрацию республики Марий Эл временно возглавил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев.

 

 

Тэги: губернаторы

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