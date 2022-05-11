В Вытегорском районе машина сбила беременную лосиху. Животное погибло. Также в результате ДТП пострадал пассажир иномарки.

Происшествие случилось 7 мая на 347-м километре автодороги А-119 Вологда-Медвежьегорск в зоне действия Дорожного знака 1.27 «Дикие животные». В 21:25 на неосвещенном участке автодороги Renault Duster совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное. Лосиха погибла на месте.

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району призывают водителей при движении по загородным трассам выбирать безопасный скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем.