Выставка «НАТО. Хроника жестокости» открылась в Вологде

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» открылась в круглом зале Юго-Западной башни Вологодского кремля.

– Выставка посвящена ключевым международным событиям от начала Холодной войны до наших дней, связанных с военной деятельностью Североатлантического альянса. Выставка основана на документальных фотографиях из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», а также из коллекции Музея современной истории России, – говорится в анонсе мероприятия.

Проект состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, локальных конфликтах конца 20-го – начала 21-го века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины.

Выставка подготовлена Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».

Посетить выставку можно до 19 июня в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Вход бесплатный.

Возрастные ограничения: (16+).

