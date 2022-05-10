Бесплатную консультацию юриста могут дистанционно получить жители районов Вологодской области

Бесплатную консультацию юриста могут получить дистанционно жители районов Вологодской области.

– Каждый последний четверг месяца проходит день оказания бесплатной юридической помощи дистанционно через администрацию муниципалитета, – сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства Вологодской области.

Так, например, ближайший день оказания бесплатной юридической помощи – 26 мая.

Сообщается, что необходима предварительная запись.

Дополнительную информацию можно найти на официальном интернет-портале правовой информации Вологодской области , по телефону «горячей линии» (8172) 23-00-87, а также в официальной группе департамента мировых судей в социальной сети.

