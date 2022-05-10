Презентация выставки пленэрных этюдов Владимира Баринова пройдет в Вологде 12 мая

10.05.2022 [Культура]

Презентация выставки «Жили-были домики» художника Владимира Баринова пройдет 12 мая в вологодской библиотеке №15.

– Все свои картины мастер посвящает родному краю и выражает нежную любовь к родине. В его работах призыв – вглядеться в свежесть родной земли и вслушаться в звуки ее тишины. На картинах, написанных на пленэрах – вологодская деревня, старинные русские города и храмы, – говорится в анонсе мероприятия.

В программе: встреча с автором работ, выступление музыканта Вячеслава Павлова и продажа картин.

Владимир Баринов родился в 1955 году в поселке Лесозавод Усть-Кубинского района Вологодской области. Специального художественного образования не имеет. Немного рисовал в детстве. Более серьезно занялся живописью уже в зрелые годы. Объехал с пленэрами почти всю вологодчину. С персональными выставками бывал во многих городах и поселках области. Участник ежегодных пленэрных, районных, а также областных выставок. В настоящее время на пенсии. Живет и работает в селе Устье-Кубенское.

Картины Владимира Баринова находятся в частных коллекциях не только односельчан, но и жителей Вологодской области, городов Санкт-Петербурга, Москвы и за рубежом.

Начало мероприятия 12 мая в 17:00 в библиотеке №15 по адресу: Вологда, Советский проспект, 48.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, художники

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