Андрей Луценко: Миллионы человек отдали свои жизни, чтобы мы жили мире

Председатель ЗСО Андрей Луценко сегодня принял участие праздничных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. Основные торжества развернулись в центре Вологды на площади Революции.

Рано утром прошла церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь Славы». Память вологжан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, почтили Губернатор области Олег Кувшинников, председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, депутаты ЗСО, руководители областной столицы и представители общественности.

Ровно в 10.00 знаменная группа вынесла на площадь Знамя Победы и государственный флаг. Всех вологжан с праздником Великой Победы поздравил Губернатор области Олег Кувшинников.

«Уважаемые вологжане, дорогие ветераны. От всей души поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года над Берлином взмыл в небо красный флаг — Знамя Победы — символ мужества и героизма русского солдата, — сказал Глава региона. — Цена Победы — 27 миллионов жизней, тысячи разрушенных городов и сел. Вот уже 77 лет миллионы людей приходят к могилам погибших воинов, чтобы поклониться им, вспомнить их подвиг. Миллионы людей выходят на площади сел и городов, чтобы поблагодарить ветеранов. Слава нашим солдатам. Слава нашим ветеранам. Слава народу-освободителю. С Днем Великой Победы!»

Вологодчина внесла огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Вологжане производили все необходимое для фронта — оружие, обмундирование, продовольствие. Наш регион принял более двух миллионов жителей блокадного Ленинграда. Больше 300 тысяч вологжан ушли на фронт, 200 тысяч остались на полях сражений.

«Уважаемые вологжане. Сегодня мы отмечаем 77-ю годовщину Великой Победы. Но мне вспоминается первый День Победы, который я отмечал в столице Чехословакии городе Праге. Я был призван в Красную Армию в декабре 43-го. Наша дивизия освобождала Изборск, Печоры, воевала на 1-м Украинском фронте. Прошел всю Польшу, южную часть Германии, дивизия участвовала в завершающем сражении Великой Отечественной войны, — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Геннадьевич Шириков. — Мы с радостью узнали о падении Берлина, но война была еще не закончена. Большая группировка германских войск, находясь на территории Чехословакии, отказалась капитулировать. Силами 1-го, 2-го, 3-го Украинских фронтов, эта группировка за четыре дня была разгромлена. 740 тысяч немецких солдат сдались в плен. С великой радостью мы встретили 9 мая нашу победу, радостно ее отмечали жители Праги. Поздравляю вас с праздником Великой Победы!»

Торжественным маршем перед 10 тысячами гостями праздника, в числе которых были и ветераны войны, прошли парадные расчеты, после чего волонтеры пронесли копию Знамени Победы площадью около 200 квадратных метров.

Неотъемлемая часть торжеств, посвященных 9 мая — шествие «Бессмертного полка». 15 тысяч вологжан прошли в колонне с портретами своих родных, воевавших на фронтах, ковавших Победу в тылу.

Спикер областного парламента Андрей Луценко прошел с портретом своего деда, о судьбе которого узнал два года назад из открывшихся архивов. В 1942 году в селении Гизель на Кавказе Федот Потапов остался единственным в строю пулеметчиком и обезвредил 50 фашистов. За свой подвиг он был награжден медалью «За Отвагу». Всего через 4 месяца он погиб в другом тяжелом бою.

«Сегодня все мы вспоминаем свои семейные истории, которые всем нам очень дороги. Наша страна заплатила огромную цену за победу в войне. Мы помним наших героев, сохраняем эту память, передаем нашим детям и внукам. Очень важно, чтобы эта преемственность сохранялась. Я бы хотел поблагодарить вологжан за то, что после двух лет пандемии, когда мы не проводили мероприятия так масштабно, как сегодня, они пришли, приняли участие в параде, шествии „Бессмертного полка“. С праздником, с Днем Победы!» — сказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Семья Молодцовых участвовала в шествии Бессмертного полка почти в полном составе. В руках у вологжанки Любови Михайловны портрет отца — Ермилова Михаила Петровича.

«Мой отец начал воевать еще в финскую войну, а закончил под Кёнигсбергом из-за ранения. Выжил. Вот 30 лет его уже нет с нами, но мы свято чтим его память и всех тех героев, кто подарил этот священный праздник День Победы. Мы пришли сегодня сюда всей семьей, тремя поколениями. Внук Саша еще в коляске, но уже с нами. Всей семьей удивляемся, как он похож на прадеда Джаббара Караматовича, с его портретом в руках сегодня мой муж. Это великая Победа всего многонационального советского народа!» — рассказала Любовь Молодцова.

Красивым подарком для всех собравшихся на площади, стал Майский вальс, который исполнили сразу сто пар.

Весь день областная столица будет праздновать День Победы. На разных площадках города пройдут концерты. Во дворах ветеранов, которые не смогли принять участие в торжествах в центре города, уже по традиции пройдут мини-парады. Завершатся праздник салютом Победы, который озарит небо над Вологдой ровно в 22.00.