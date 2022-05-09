11 мини-парадов прошли во дворах ветеранов ВОВ в Вологде 9 мая

11 мини-парадов прошли во дворах ветеранов Великой Отечественной войны в Вологде 9 мая.

Эти мероприятия были рассчитаны на ветеранов, которые в силу возраста и состояния здоровья не могли пойти на парад на площади Революции.

– Такая традиция появилась в период пандемии, но в этом году, когда праздничные мероприятия проходят в обычном режиме, ее тоже решили сохранить, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Расчеты, участвовавшие в мини-парадах, были сформированы из кадетов школы №15 и курсантов ВИПЭ. В некоторых дворах участники марша были одеты в форму солдат времен Великой Отечественной войны.

Сообщается, что ветераны смотрели на парад из окон квартир, с балконов, а те, кому позволяет здоровье, спускались в сопровождении родных к подъездам.

– Чувство, что победа близко, появилось в конце апреля, но в Бреслау бились до последнего, там стреляли до конца войны. Когда узнали о Победе, смеялись, плакали, обнимались. Это было непередаваемое чувство, – говорит ветеран войны Алексей Васильевич Федяев – 95-летний ветеран, который живет в Вологде на улице Октябрьской. Он был призван на фронт в 1944 году и служил старшим телеграфистом в 381-м стрелковом полку связи. Победу встретил в городе Бреслау.

Не первый год принимает мини-парад во дворе на улице Герцена и Михаил Иванович Буторин. Он был призван в 1944 году в 25-ю дивизию в Архангельском военном округе, где и нес службу до конца войны. Первые годы после ее завершения служил в саперном полку на Кольском полуострове, затем - в пограничных войсках на границе с Германией. Сегодня, как и год назад, он смотрел персональный парад с почетных мест у подъезда своего дома.

После прохождения парадного расчета для фронтовиков был дан концерт. Прозвучали песни военных лет, которым подпевали не только ветераны, но и их соседи.

Такие мини–парады ежегодно собирают немало зрителей со всех окрестных домов.

Празднование Дня Победы проходит сегодня во всех районах города. Оно продлится до позднего вечера и завершится в 22:00 праздничным салютом на площади Революции.

Подробная программа празднования 9 мая в Вологде: