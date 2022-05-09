Выставка картин «Непокоренные» открылась в Доме Корбакова в Вологде. Экспозиция посвящена жертвам военных преступлений в годы Второй мировой войны. Здесь представлены около 60 картин и графических произведений из фондов Вологодской областной картинной галереи.

Большинство работ были выполнены художниками-участниками войны. Причем сами картины создавались в тяжелейших условиях военных действий: по окончании боя (Ф. Бочков), в блокадном Ленинграде (Н.Тырса, Е. Хигер, П. Шиллинговский), на оккупированных территориях (Б. М. Басов), в концлагерях (М.А.Ларичев, Я.Р. Коган).

Символом выставки стала литография А.И.Харшака «За что? Раненый мальчик» 1943 года, в которой показан ребенок, попавший под обстрел в блокадном Ленинграде.

Посетить выставку можно до 29 мая по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.

