Выставка стендовых моделей военной техники периода Великой Отечественной войны работает в библиотеке имени Бабушкина

Выставка диорам и стендовых моделей военной техники периода Великой Отечественной войны открылась в библиотеке имени Бабушкина в Вологде.

Авторы представленных здесь работ – школьники, начинающие моделисты, члены военно-исторического клуба «Оружие Победы» средней школы № 3. Большая часть моделей и диорам выполнена руководителем клуба, педагогом-историком Михаилом Сергеевичем Каткановым.

Здесь можно увидеть знаменитую «Катюшу», санитарную автомашину, советские и немецкие танки, бронетранспортеры и артиллерийские орудия – уменьшенные копии этих и других видов вооружения размещены на стеклянных полках витрин. Дополняют экспозицию фронтовые сценки диорам и плакаты времен военной поры.

– Кроме образцов техники на выставке представлены свидетельства войны – детали вооружения и обмундирования, гильзы и осколки снарядов, а также фронтовые открытки и ксерокопии писем-треугольников. Находки были подарены клубу вологодскими поисковиками, а открытки и подлинники писем хранятся в семейном архиве педагога, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 4 июня в музейной галерее 2-го этажа Вологодской областной научной универсальной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Режим работы: понедельник – четверг с 10:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00. Пятница – выходной день. Последняя среда месяца – санитарный день

Вход свободный.

Возрастная категория: (6+).

