Виртуальную выставку документов «Война и школа» организовал Госархив Вологодской области

09.05.2022 [Культура]

Государственный архив Вологодской области и Областной архив по личному составу опубликовали в сети интернет историко-документальную выставку «Война и школа». В основе этой выставки – документы Государственного архива Вологодской области.

Выставка рассказывает о работе системы образования в годы Великой Отечественной войны.

– В проекте представлены документы местных органов власти и школьных учреждений, отражающие перестройку учебного процесса в соответствии требованиям военного времени. Источники повествуют о введении для этого дополнительных предметов, таких как начальная военная подготовка, обучение сельхозработам, о том, что изучали школьники на занятиях, – рассказывают о выставке сотрудники архива.

Здесь рассказывается о том, как педагоги и школьники помогали фронту и работали в тылу. 

– Особую атмосферу экспозиции придают письма с фронта и на фронт, а также документы из фонда литературоведа Гуры – ноты «Школьной» песни 1941 года, фрагмент из записной книжки с лекциями по военной подготовке.

Визуальный ряд дополняют плакаты и редкие фотографии военной поры, – говорится на сайте архива.

Посмотреть подготовленную выставку могут бесплатно все желающие по ссылке.

Возрастных ограничений нет. 
 

Тэги: выставка, ВОВ, история, школа, учителя

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