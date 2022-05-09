5 медалей завоевали череповецкие спортсмены на Чемпионате России по танцам на колясках

09.05.2022 [Спорт]

5 медалей завоевали череповецкие спортсмены на Чемпионате России по танцам на колясках, который пошел в Санкт-Петербурге с 6 по 8 мая.

В этом году, в отличии от прошлого, когда Чемпионат проводился в дистанционном формате, все спортсмены смогли собраться вместе. На паркет Конгресс-холла гостиницы "Holiday Inn" вышли больше 200 спортсменов из 18 регионов страны.

Вологодскую область на соревнованиях представляли череповчане Илья Гладкий и Даниил Акинфеев.

Илья показал отличный результат завоевав 4 медали, по две золотого и бронзового достоинства. Дважды одержал победу среди юниоров, в Общей программе и Произвольной. В этих же дисциплинах, только уже среди мужчин, 16-летний юноша занял третье место.

Еще одну медаль завоевал Даниил Акинфеев, он был третьим в произвольной программе, класс 1. Отметим что Илья Гладкий соревнуется во втором классе.

Тэги: чемпионат, инвалиды

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