Вологодский футбольный клуб «Динамо» начнет играть в Первенстве и Кубке МФФ «Золотое кольцо» основным составом

09.05.2022 [Спорт]

Футбольный клуб «Динамо» (Вологда) начнет играть в Первенстве и Кубке МФФ «Золотое кольцо» основным составом, а продолжит уже молодежным.

Это связано с расхождением начала сезона между профессиональным футболом и любительским. Все профессиональные лиги России, РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 играют по так называемой системе «осень-весна». Когда сезон начинается летом, в июле-августе одного года и заканчивается в мае уже следующего года. В любительском футболе до сих пор используется система «весна-осень», когда весной начинают чемпионат и осенью заканчивают.

Чтобы не потерять форму к новому сезону ФНЛ-2, куда вологодское «Динамо» заявилось на сезон 2022/23, «бело-синие» приняли решение начать Первенство МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги основным составом, а затем, когда команда Рудольфа Чесалова в июле перейдет во Второй дивизион Футбольной национальной лиги, на любительском уровне их заменить молодежный состав.

«На сегодняшний день все профессиональные клубы играют и доигрывают свой футбольный сезон.

Очень тяжело найти соперника для подготовки к сезону. Мы приняли решение начать кубок и чемпионат МФФ «Золотое Кольцо». Будем играть короткий промежуток – до начала июня.

Как только закончится чемпионат ФНЛ-2 — 2021/2022 мы начнём искать спарринг-партнеров для дальнейшей подготовки к старту нового сезона», – сказал главный тренер вологодского «Динамо» Рудольф Чесалов.

Первый матч вологжане сыграют в Кубке МФФ «Золотое кольцо» с кировским «Факелом» 12 мая.

Тэги: Футбол, Динамо Вологда

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