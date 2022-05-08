Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо

08.05.2022 [Спорт]

4 медали завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо, который прошел накануне в Калерии.

Всего в водно-спортивном комплексе «Акватика» Петрозаводска собралось более 80 спортсменов СЗФО от 12 до 14 лет и от 18 и старше, из Карелии, Вологды, Санкт-Петербурга, Новгорода, Ленинградской области, Ненецкого автономного округа.

Вологду представляли спортсмены «Школы тхэквондо Березина». Вологжане завоевали 3 золотых и 1 бронзовую медаль.

В категории свыше 87 кг среди мужчин Евгений Березин стал чемпионом не проведя на турнире ни одного поединка. В эту категорию заявились всего два спортсмена — Евгений Березин и Влад Ларин. Но Олимпийский чемпион 2020 года в Токио (которые напомним из-за пандемии коронавируса были перенесены на год), в последний момент снялся в соревнований.

Тимофей Якуничев и Кирилл Рушманов одержали победы в своих категориях среди кадетов. Кирилл пройдя два поединка, вышел в финал на своего друга и в то же время очень сильного спортсмена из Петрозаводска. Все три раунда был равный поединок. Итог с небольшим перевесом победителем стал наш спортсмен.

Тэги: тхэквондо

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